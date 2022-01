15.000 Euro Schaden: BMW in Bohmte ausgeschlachtet

Die Polizei sucht nach den Tätern. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Bohmte. Ein BMW ist in der Nacht zu Samstag in Bohmte ausgeschlachtet worden. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Der oder die Täter schlugen laut Polizei an einer Auto-Ausstellungsfläche an der Bremer Straße am Bohmter Ortsrand zu. Sie hatten es auf einen älteren BMW X5 abgesehen, der seine Erstzulassung im Jahr 2004 hatte.Die Unbekannten montierten F