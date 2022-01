Die Bohmter Sternsinger versammelten sich am Gemeindehaus St. Johann – mit Abstand.

Karin Kemper

Bohmte. Was gehört alles dazu, dass sich 75 Sternsinger in 15 Gruppen auf den Weg begeben können, um den Familien in Bohmte den Segen ins Haus zu bringen? Coronabedingt ist das eine ganze Menge.

Musste die Sternsingeraktion in der gewohnten Form im Vorjahr noch ausfallen, so fiel in der Kirchengemeinde St. Johann in Bohmte jetzt die Entscheidung, die Gruppen wieder von Haus zu Haus ziehen zu lassen. Trotzdem lief längst nicht alles