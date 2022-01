Schwimmmeister Dirk Wichmann und sein Kollege Jan Koch macht die Arbeit im Freibad Bohmte auch bei Temperaturen, die das Wasser dampfen lassen, Spaß. Bald sind sie aber gefragt, das Bad winterfest zu machen.

Cornelia Müller

Bohmte. Nun steht es also fest. Die Bohmter Freibadsaison 2021 endet endgültig – und zwar noch im Januar 2022.

Was aus der Not geboren wurde (die Sanierung des Hallenbades konnte nicht termingerecht abgeschlossen werden), ist zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Fernsehteams gaben sich sozusagen die Klinke in die Hand. Zunächst war die Freibadsaison