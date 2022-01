Was in den Testzentren im Wittlager Land an den Feiertagen los war

Ohne Computer geht auch im Schnelltestzentrum im Bohmter Tennishaus wenig. Entweder werden die Zertifikate ausgedruckt oder per E-Mail versendet.

Karin Kemper

Altkreis Wittlage. "Die Testinfrastruktur im Altkreis Wittlage ist okay", sagt Apothekerin Lena Schwickert von der Delphin Apotheke Bohmte. Vor allem zum Jahreswechsel haben viele Bürger die Corona-Schnelltests genutzt, um auf Nummer sicher zu gehen.

In Bohmte stark nachgefragt war der Silvestertag. Apotheker Christoph Flerlage sagt: "In der kürzeren Zeit am Vormittag kamen fast so viele Leute wie sonst am ganzen Tag." An normalen Werktagen sind knapp 350 Anmeldungen möglich, ohne Termi