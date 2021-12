Flugzeug verunglückt auf Flugplatz in Bohmte

In Bohmte ist am Montagmittag ein Kleinflugzeug verunglückt.

Heinz-Jürgen Reiß

Bohmte. Bei der Landung hat sich am Montagmittag in Bohmte-Wehrendorf ein Flugzeug überschlagen. An Bord befanden sich zwei Personen, darunter ein Fluglehrer.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr am Montag. Im Einsatz waren Polizei und Rettungsdienste. Bei dem verunglückten Flugzeug handelt es sich um ein einmotoriges Kleinflugzeug mit zwei Sitzen, teilte Polizeisprecher Matthias Bekermann von