Frust über Breitbandausbau in Bohmte: So kann es nicht weitergehen

Der Breitbandausbau in Deutschland ist ein Dauerthema. Nach wie vor gibt es nicht nur in Bohmte „weiße Flecken“.

dpa/Jens Büttner

Bohmte. Was kann die Gemeinde Bohmte tun, um den Breitbandausbau in der Kommune zu beschleunigen? Einigkeit herrscht im Bohmter Gemeinderat, dass es so wie bisher nicht weitergehen könne.

Sowohl CDU als auch die Gruppe Grüne/Linke hatten einen Antrag eingebracht, der sich mit der Problematik Breitbandausbau befasst. Thomas Gramke erläuterte den CDU-Antrag und unterstrich: "Der Zustand in Bohmte lässt sich leicht zusammenfass