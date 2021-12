74-Jähriger Radfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Espelkamp

Der Fahrradfahrer prallte gegen die Windschutzscheibe.

Polizei Minden-Lübbecke

Espelkamp. Beim Versuch, eine Straße in Espelkamp zu überqueren, ist ein 74-jähriger Radfahrer gestorben. Er wurde von einem Auto erfasst, vor den Augen seiner Ehefrau.

Die Eheleute aus Espelkamp waren laut Polizei am Montag mit ihren Rädern auf der Straße "In den Riehen" in Espelkamp unterwegs. Gegen 11.30 Uhr wollten sie ihren Weg geradeaus auf der Desteler Straße fortsetzen. Dazu hielten sie laut Polize