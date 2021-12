750 Schweine gestorben: Millionenschaden bei Stallbrand in Rahden

Was genau war die Brandursache?

Martin Nobbe

Rahden. Ein Schweinestall im ostwestfälischen Rahden ist abgebrannt. Viele Schweine starben, es entstand ein Millionenschaden. Ein Augenzeuge berichtet.

Ein Autofahrer aus Rahden-Varl hatte am Sonntag gegen 16.30 Uhr im Vorbeifahren bemerkt, wie Qualm aus der Lüftungsanlage eines Schweinestalls an der Westerheide in Varl drang. Daraufhin sei er zu dem ihm bekannten Hof gefahren und habe nac