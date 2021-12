Der Bohmter Kotten (Bild) wird 2021 noch zweimal zum Impfzentrum. Geimpft wird auch im Trio in Bad Essen sowie in der Mühlenbachhalle Venne (Archivfoto).

Karin Kemper

Altkreis Wittlage. Für Interessierte gibt es im Altkreis Wittlage bis zum Jahresende noch mehrere Gelegenheiten, eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung zu erhalten. Wann und wo ist das mobile Impfteam des Landkreises vor Ort?

Impfaktionen finden am Montag, 20. Dezember sowie darauf folgenden Montag, 27. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr im Trio an der Schulallee in Bad Essen statt. Geimpft wird außerdem am Dienstag, 21. und am Dienstag, 28. Dezember im Bohmter