Glimmender Böller setzt in Dielingen Kleidercontainer in Brand

Der Container samt Inhalt wurde erheblich beschädigt.

Polizei Minden-Lübbecke

Dielingen. Wer ist für die Sachbeschädigung verantwortlich, zu der es am Donnerstag gegen 17.10 Uhr an einem Kleidercontainer gekommen ist, der sich an der Ecke Koppelweg/Preußenweg in Dielingen befindet? Es kam zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten hatte sich eine Gruppe von Kindern oder Jugendlichen vor der kleinen Kapelle befunden. Ein Augenzeuge hatte das zu Protokoll gegeben. Nach den Angaben des Mannes hab