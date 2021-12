Vorsitz im Gemeinderat Bohmte: Warum ist die Wahl so ausgefallen?

Bei der konstituierenden Sitzung des Bohmter Rates wurde mehrfach schriftlich gewählt, weil Gespräche im Vorfeld keine gemeinsamen Kandidaten ergeben hatten.

Karin Kemper

Bohmte. Der Gemeinderat Bohmte tritt in seiner neuen Zusammensetzung am Donnerstag zum zweiten Mal zusammen – unter Vorsitz von Martin Schütz (SPD). Er hatte sich in er schriftlichen Abstimmung gegen Carolin Bruns durchgesetzt. Eine Wahl, welche die Parteien ganz unterschiedliche bewerten.

Der Gemeinderat besteht inklusive Bürgermeisterin Tanja Strotmann aus 31 Mitgliedern. Die stärkste Fraktion stellt mit zwölf Abgeordneten die CDU. Die SPD bekleidet zehn Sitze. Weitere Sitze haben die Grünen (4), Die Linke (2), die FDP (1)