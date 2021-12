Im Impfbus ging das Impfen zügig voran: Charlene Schmidt impft Ute Strauer.

Heidrun Mühlke

Stemwede. Die Impfaktionen in der Gemeinde Stemwede zeigen, wie groß die Nachfrage ist. Am dritten Adventssonntag war nicht nur das Impfzentrum in Levern in der kleinen Festhalle geöffnet, zusätzlich fuhr ein Impfbus die einzelnen Dörfer an.

Dort bildeten sich vereinzelt längere Menschenschlangen vor dem Eingang, im Großen und Ganzen ging es aber zügig, mit ganz wenig Wartezeit voran. 301 Menschen aus Stemwede und den benachbarten Kommunen erhielten schließlich am Sonntag im Im