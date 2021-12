Corona-Tests in Bohmte auch in Apotheke und im Tennisheim möglich

In Bohmte werden Corona-Tests sowohl in der Delphin-Apotheke als auch im Tennisheim angeboten. (Symboldbild)

Moritz Frankenberg/dpa

Bohmte. In Bohmte gibt es sowohl in der Delphin-Apotheke als auch im Tennisheim am Freibad die Möglichkeit Corona-Tests durchführen zu lassen.

Täglich wird in beiden Örtlichkeiten getestet. Terminbuchungen können ausschließlich über einen Link auf der Internetseite der Delphin-Apotheke erfolgen. Telefonisch sind keine Terminbuchungen mehr möglich. Wenn online keine Termine z