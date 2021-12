Ein Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit: der beleuchtete Treckerkorso in Stemwede.

Heidrun Mühlke

Stemwede. „Ach wie schön!“ So hieß es wiederholt, als Landwirte aus ganz Stemwede in einem Korso mit beleuchteten Traktoren durch die Gemeinde fuhren und kleine Geschenke in Seniorenheimen, Behinderteneinrichtungen sowie Kinderhäusern verteilten.

Vom Dielinger Sportplatzgelände aus starteten rund 40 Landwirte mit ihren blinkenden, weihnachtlich geschmückten Treckern und fuhren bei Anbruch der Dunkelheit durch Stemwede. Sie brachten dabei 500 Schokoladennikoläuse – alle aus Spen