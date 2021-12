Am Hasenpad in Stirpe-Oelingen stehen jetzt zehn "Klimabäume"

Zehn Klimabäume stehen in Stirpe-Oelingen am Hasenpad. Finanziert wurden sie im Rahmen einer Aktion der Westenergie. Zum Ortstermin trafen sich (von links) Bürgermeisterin Tanja Strotmann, Firmenvertreter Johannes Geers und Lutz Birkemeyer (Erster Gemeinderat).

Karin Kemper

Stirpe-Oelingen. In der Gemeinde Bohmte, am Hasenpad, der zwischen B51 und Langer Straße liegt, stehen jetzt zehn Bäume, die als besonders stressresistent gelten und so klimatischen Veränderungen gewachsen sein sollten

Zuvor hätten an dieser Stelle Obstbäume gestanden, sagte Bürgermeisterin Tanja Strotmann. Die seien in den vergangenen extrem trockenen Sommern jedoch eingegangen. Nun wurden sie durch Feldahorn und Apfeldorn ersetzt. Jeweils fünf Exemplare