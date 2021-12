Eine leuchtende Winterwelt mit Seehunden.

André Havergo

Bohmte/Drohne. Wenn man sich auf dem Weg macht, um von Bohmte nach Dielingen zu fahren, sieht man bereits von Weitem das Haus von Katja und Henry Schönbrunn in blau-weißer Weihnachtsbeleuchtung erstrahlen.

Am Ortseingangsschild des 500-Seelen-Dorfes Drohne in der Gemeinde Stemwede steht das Weihnachtshaus der beiden. Wie in jedem Jahr, haben die Drohner auch dieses Mal Anfang November mit den Vorbereitungen zum Schmücken des Hauses begonnen.&