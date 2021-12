An der Einmündung Osnabrücker Straße/Blumenweg in Bohmte sind ein Radfahrer und ein Pkw zusammengestoßen.

Heinz-Jürgen Reiß

Bohmte. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto an der Osnabrücker Straße in Bohmte ist am Samstagvormittag der Radler schwer verletzt worden.

Gegen 10.40 Uhr wurden Notarzt, Rettungsdienst und Polizei zu dem Unfall an die Osnabrücker Straße in Bohmte in Höhe der Esso-Tankstelle gerufen. Ein Radfahrer war demnach auf dem Radweg an der Osnabrücker Straße stadtauswärts unterwegs.Zur