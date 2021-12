Der erfolgreiche Boxer Daniel Weinbender und sein Trainer Konstantin Rotärmel.

VfL Lintorf

Lintorf . Von wegen draufschlagen und den Gegner ausschalten. Das denken viele Menschen über das Boxen. Aber bei diesem Sport geht es um anderes. Das zeigen Trainer Konstantin Rotärmel und der VfL Lintorf. Jüngster Erfolg: der Landestitel für Daniel Weinbender.

Konstantin Rotärmel ist Trainer. Der gebürtige Kasache lebt und lehrt sein Hobby in der Sporthalle der Oberschule Bad Essen. Und das nicht einfach so, sondern mit seinem Blick auf jede Bewegung von 25 und mehr überwiegend jungen Menschen be