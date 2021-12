Warum es momentan keine Corona-Tests in Hunteburg gibt

Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Corona-Test gemacht wird. In Hunteburg soll die Möglichkeit für Tests geschaffen werden. (Symbolbild)

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Hunteburg. Alle reden vom Impfen und vom Testen. Zusätzlich ist in Niedersachsen in vielen Dingen des täglichen Lebens ein negativer Test erforderlich. Nur was, wenn ein Corona-Test vor Ort gar nicht möglich ist? Ein Beispiel aus Hunteburg.

Bei größeren Zusammenkünften, in der Gastronomie, in Hotels, beim Sport oder im Kino wie auch bei anderen Veranstaltungen: Geimpft oder genesen – und getestet. Die immer wieder genannte 2Gplus-Regel (Warnstufe 2) gilt ab 1. Dezember. Beispi