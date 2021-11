So liefen die Partien der Wittlager Tischtennisteams

Die Tischtennisspieler müssen die nächste Corona-Pause einlegen. (Symbolfoto) Tischtennissymbolbild

Stefan Gelhot

Altkreis Wittlage. Spannend lief es im Tischtennis auf unterer Ebene, wo nicht jeder Tipp aufging. So zum Beispiel für Venne in Oldendorf sowie Stirpe-Oelingen in Dissen. Jetzt herrscht bis Ende Januar Pause im Spielbetrieb wegen der Corona-Pandemie.

1. Bezirksklasse Herren Spvg. Oldendorf II – TSV Venne 9:4: Die drei Venner Doppel mussten sofort gratulieren. Als an der Spitze auch beide Einzel an den Gastgeber gingen, lag der TSV mit 0:5 im Rückstand. Zudem hatte die Pechsträhne