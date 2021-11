Die DLRG öffnet am Freitag wieder das Corona-Testzentrum in Bohmte (Archivfoto).

Karin Kemper

Bohmte. Ein weiteres Corona-Schnelltestzentrum im Wittlager Land wird wieder in Betrieb genommen. Am Freitag, 3. Dezember, öffnet die DLRG Bezirk Osnabrück ihr Testzentrum im Bohmter Kotten an der Schulstraße.

"Das Testzentrum wird jeden Freitag von 18 bis 21 Uhr besetzt sein, um die Bürgerinnen und Bürger kostenlos zu testen", teilt Gruppenführer Lars Hanschen mit. Die Anmeldung für das Testzentrum Bohmte erfolgt über die Internetseite der