Erneut Steinwürfe in Bohmte - Hoher Schaden an Fahrzeugen

Die Polizei ermittelt nach Steinwürfen in Bohmte, die Sachschäden von mehreren tausend Euro angerichtet haben.

Fabian Strauch/dpa

Bohmte. Steinewerfer haben am Wochenende in Bohmte Sachschäden von mehreren tausend Euro angerichtet.

In der Nacht zu Samstag kam es an der Bremer Straße in Bohmte zu mehreren Sachbeschädigungen durch Würfe mit Gleisschotter, alle Tatorte befinden sich in unmittelbarer Nähe der Bahnanlage. Auf dem eingezäunten Gelände einer Verke