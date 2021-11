Handball: Bohmter Damen wollen den sechsten Sieg in Folge

Sechs wollen einen Ball: Hochbetrieb herrscht in dieser Szene mit griffigem Bohmter Einsatz (Archivfoto).

Stefan Gelhot

Bohmte . In der Herren-Regionsoberliga besiegte TV Bohmte II die SG Hunte/Aue-Löwen III nach spannendem Spiel knapp mit 30:29. In der Handball-Landesklasse der Frauen erwartet das Team des TV die Reserve der HSG Osnabrück.

Frauen-LandesklasseTV Bohmte – HSG Osnabrück II (Sonntag 15 Uhr Sportzentrum): Bohmte will die weiße Weste mit dem sechsten Sieg in Folge wahren. "Mit voller Konzentration in der Deckung und gutem und flüssigen Angriffsspiel sollten wi