An der Straße "In der Strohe" übte die Feuerwehr Ostercappeln-Schwagsdorf mit ihrem Nachwuchs.

Heinz-Jürgen Reiß

Bohmte. Am späten Samstgnachmittag gegen 16.40 Uhr wurden die Feuerwehren Bohmte nach Hunteburg in die Straße "Zur Strohe" gerufen. Dort hat es aber nicht gebrannt. In einiger Entfernung ließ sich ein Feuerschein entdecken.

Mit dem Alarmstichwort "Feuer_Wald_Fläche_groß" wurden die Rettungskräfte in die Straße "Zur Strohe" gerufen. Dort gab es erstaunte Gesichter, denn dort brannte es nicht.Es war aber in einiger Entfernung ein Feuerschein zu sehen. Also macht