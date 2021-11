Ein Platz für Begegnung und Kultur am Life House Stemwede

Mit dem Kulturtreff werden die Nutzungsmöglichkeiten des Life House in Stemwede-Wehdem erweitert.

Heidrun Mühlke

Stemwede-Wehdem. Mit dem symbolischen ersten Spatenstich starteten am Donnerstagnachmittag die Bauarbeiten für den Kulturtreff am Wehdemer Life House. Hier soll ein Ort für Begegnung und Kultur entstehen: Ein Ort mit Aufenthaltsqualität, der verlässlich gesucht werden kann und in dem es kleine gastronomische Angebote gibt.

Das Wehdemer Life House ist ein Jugend-und Kulturzentrum mit weit mehr als 1000 Nutzungen im Jahr in den Bereichen Kultur, offene Kinder-und Jugendarbeit, Ferienspiele, Bildung, Flüchtlingsarbeit, Mensa und als Netzwerkpartner für