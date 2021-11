Bohmtes Handballerinen treten am Wochenende in eigener Halle an (Archivfoto).

Stefan Gelhot

Bohmte. Klar favorisiert in der Landesklasse sind die Handball-Damen des TV 01 Bohmte am Wochenende im Heimspiel gegen das bisher sieglose Schlusslicht SV Holdorf. Bereits in die Rückrunde der Regionsoberligen starten die beiden Bohmter Reserveteams.

Damen-LandesklasseTV Bohmte – SV Holdorf (Samstag, 17 Uhr, Sportzentrum): Wenn Holdorf von Bohmte nicht unterschätzt wird, dann dürfte beim Schlusspfiff ein deutlicher Heimsieg auf der Anzeigentafel aufleuchten. "Das wollen wir auf jed