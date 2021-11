Der Ortsrat Bohmte mit (von links) Magnus Michael, Thomas Gerding, Thomas Rehme (alter und neuer Ortsbürgermeister), Olaf Baum, Friederike Schneider-Solf, Hildegard Sundmäker (stellvertretende Ortsbürgermeisterin), Mathias Westermeyer (stellvertretender Ortsbürgermeister), Carolin Bruns, Mark Oelgeschläger, Bodo Lübbert und Thomas Gramke.

Gemeinde Bohmte/Lutz Birkemeyer

Bohmte. Thomas Rehme bleibt in den kommenden fünf Jahren Ortsbürgermeister in Bohmte. In dieser Wahlperiode gibt es zudem zwei gleichberechtigte stellvertretende Ortsbürgermeister in der Ortschaft.

Die Ausganglage vor der konstituierenden Sitzung des Ortsrates am Mittwochabend in der Oberschulmensa war spannend. Bei den Kommunalwahlen am 12. September hatte die CDU fünf der elf Ortsratsmandate errungen. Die SPD kam auf vier