Stück für Stück wird der 40-Meter-Turm in Bohmte klein gemacht

Dem Siloturm geht es auf der Hafen-Baustelle in Leckermühle an den Kragen. Binnen 14 Tagen soll er dem Erdboden gleichgemacht werden.

Martin Nobbe

Bohmte. Dem 40 Meter hohen Siloturm auf dem Hafengelände in Leckermühle geht es jetzt an den Betonkragen. Mit Bauschutt war zuvor eine Rampe aufgeschüttet worden, von der aus ein Spezial-Bagger das Gebäude von oben her „abknabbert“.

Wer den Kreisverkehr in Bohmte-Leckermühle passiert, der kann auch aus der Ferne erkennen, dass die Abbrucharbeiten am Beton-Siloturm in vollem Gange sind. Die Geschäftsführerin der Hafen Wittlager Land GmbH (HWL), Susanne Schlüter, er