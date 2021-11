Ein neuer Ortsbürgermeister in Herringhausen-Stirpe-Oelingen

Wechsel in Herringhausen-Stirpe-Oelingen. Der neue Ortsbürgermeister Dieter Klenke (links) und sein Vorgänger Arnd Sehlmeyer.

Stefan Gelhot

Stirpe-Oelingen. Die Ortschaft Herringhausen-Stirpe-Oelingen hat einen neuen Ortsbürgermeister. Der Ortsrat hat in seiner konstituierenden Sitzung am Dienstagabend einstimmig Dieter Klenke in dieses Amt gewählt.

Dieter Klenke (SPD) ist damit Nachfolger von Arnd Sehlmeyer (CDU). Sehlmeyer wurde auf der Sitzung in der Gemeinschaftshalle Stirpe-Oelingen zum stellvertretenden Ortsbürgermeister gewählt – ebenso wie Lars Büttner (Linke).Zum Wechsel