Ausgezeichnete Geflügelzüchter und "vorzügliche" Tiere in Bohmte

Stolz zeigten Charlotte Wiegmann und Eddie Wiese ihre Hühner, mit denen sie bei der Lokalschau gut abgeschnitten haben.

Heidrun Mühlke

Bohmte. Rund 300 Tiere haben die Züchter des Geflügelzuchtvereins Bohmte und Umgebung in ihrer 93. Lokalschau in der Bohmte Reithalle ausgestellt. In der Bewertung wurde die Höchstnote "vorzüglich" mehrfach vergeben.

Hinzu kamen 70 Tiere in der Hauptsonderschau der Westfälischen Totleger sowie 185 Tauben in der Sonderschau der Strassertauben Bezirk Nord. Mit von der Partie waren auch einige Jungzüchter, die stolz ihre Zuchterfolge der Öffentlichkeit prä