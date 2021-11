Bohmter Handball-Zauber beim glanzvollen 31:15-Sieg in Steinfeld

Gewusst wie: Bohmtes Handball-Nachwuchs weiß sich zu wehren und durchzusetzen.

Stefan Gelhot

Bohmte . Mit einem ungefährdeten 31:15-Auswärtssieg in der Handball-Bezirksklasse bei SV Falke Steinfeld startete das 1. Damenteam des TV Bohmte nach vierwöchiger Pause glänzend zurück in die Saison.

Bezirksklasse FrauenFalke Steinfeld – TV Bohmte 15:31: Waren in der Vergangenheit die Bohmter Auftritte in Steinfeld eng und endeten meistens mit einer Niederlage, so diktierte Bohmte nun als ungeschlagener Spitzenreiter die Partie von