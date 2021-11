So sieht das Bohmter DRK-Zentrum am Gützkower Ring heute aus. Noch in diesem Monat beginnen die Arbeiten für den Erweiterungsbau, der sich im rechten Winkel an das bestehende Gebäude anschließt.

Karin Kemper

Bohmte. Am Bohmter DRK-Zentrum wird gebaut. Die ersten Arbeiten rund um Brandschutz und Sanitäranlagen sind weitgehend fertiggestellt. In diesem Monat soll mit dem Erweiterungsbau im hinteren Bereich des Grundstücks am Gützkower Ring begonnen werden.

Dort, wo heute die Aktiven des DRK-Ortsvereins Bohmte beheimatet sind, hatten vor geraumer Zeit zunächst niederländische, dann deutsche Soldaten eine Fahrzeughalle. Im Laufe der Jahre erfolgten Sanierungsmaßnahmen und Umgestaltungen. Damit