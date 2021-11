Mehrere Wahlgänge erfolgten in der konstituierenden Sitzung des Bohmter Gemeinderates in schriftlicher Wahl. Bürgermeisterin Tanja Strotmann sammelte in einer Urne die Stimmzettel ein.

Karin Kemper

Stirpe-Oelingen. Geschafft. Der am 12. September 2021 gewählte Bohmter Gemeinderat ist arbeitsfähig. Dafür waren am Dienstagabend in der Gemeinschaftshalle Stirpe-Oelingen etwas mehr als drei Stunden erforderlich. Ein Grund: die 28 Tagesordnungspunkte, ein anderer, dass mehrere Entscheidungen in schriftlicher Wahl fielen.

Die Eröffnung der Sitzung übernahm Heinrich Ahlbrink als ältestes Ratsmitglied. Er verwies darauf, dass in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates die Arbeitsgrundlage für die kommenden fünf Jahre geschaffen werden. Dazu gehörte die