Bohmter Handballer wollen Negativtrend am Donnerstag abstellen

Bohmte (schwarzes Dress, hier im Spiel gegen Bramsche) will am Donnerstag wieder in die Erfolgsspur finden. (Archivfoto)

Rolf Kamper

Bohmte . In der sehr schlechten Angriffsleistung seiner Landesliga-Handballer sah Trainer Ludger Emke den Hauptgrund für die 20:25-Heimniederlage des TV Bohmte gegen Tabellenführer TV Bissendorf-Holte II.

"In einem Heimspiel nur 20 Tore werfen – das sagt eigentlich alles über das Angriffsverhalten aus", bemängelte Emke enttäuscht das zahlreiche Auslassen der sehr guten Torchancen. Bereits am nahenden Donnerstag besteht für TV Bohmte in der v