Arenshorster Straße in Herringhausen – ohne Bürgersteig und Regenrinne. Das soll nach dem Willen der großen Mehrheit der Anlieger auch so bleiben (Archivfoto).

Karin Kemper

Herringhausen. In der Anliegerversammlung in der Gemeinschaftshalle in Stirpe-Oelingen war am Montagabend schnell klar: Die übergroße Mehrheit der Anlieger der Arenshorster Straße ist nicht bereit, sehr viel Geld für den Erstausbau ihrer Straße zu bezahlen.

Zur Vorgeschichte: Innerhalb der Ortschaft Herringhausen hat die Arenshorster Straße weder Bürgersteig noch Gosse. Sollte das geändert werden, hätte der sogenannte Erstausbau erfolgen müssen. Und dafür müssen laut Baugesetzbuch 90 Prozent d