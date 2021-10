Bohmter Handballer vergeben klarste Chancen im Derby in Bramsche

Lücke entdeckt und abgezogen: Bohmtes Leon Mussenbrock in Aktion.

Stefan Gelhot

Bohmte. Die erste Niederlage in der noch jungen Saison im Handball kassierte der TV Bohmte in der Herren-Landesliga. In dem mit Spannung erwarteten Kreisderby unterlag er mit 24:27 beim TuS Bramsche.

Bramsche kam gut in das Heimspiel und legte nach vier Minuten eine 3:1-Führung vor. Der überragende Bohmter Rückraumakteur Patrick Buchsbaum und Kreisläufer Samuel Bien glichen mit ihren Toren aber zum 3:3 aus. So blieb die Partie äußerst e