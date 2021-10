Zum Halloween im Freibad Bohmte gehört die dazugehörige gruselige Dekoration.

Gemeinde Bohmte

Bohmte. Das Freibad in Bohmte ist nach wie vor geöffnet. Viele Freibadfans nutzen diese Möglichkeit rege und genießen das Schwimmen im 28 Grad warmen Wasser. Zu Halloween gibt es ein besonderes Angebot.

Denn selbst für diejenigen, die derzeit nicht mehr im Freien Schwimmen möchten, bietet das Freibad am Sonntag, 31. Oktober 2021, ab 15 Uhr etwas, das es in Bohmte vorher noch nie gegeben hat, heißt es in einer Pressmitteilung der Gemeinde B