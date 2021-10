Die Polizei such nach einem Dieb, der in Bohmte in das Feuerwehrhaus eingebrochen ist. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Bohmte. In Bohmte sind Diebe in das Feuerwehrhaus eingebrochen. Die Polizei sucht den Täter.

In der Nacht zum Sonntag, gegen 3.50 Uhr, ist ein Unbekannter in der Straße Am Feuerwehrhaus in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Bohmte eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Der Täter sei von dem Hausmeister des Feuerwehrhauses übe