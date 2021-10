In Espelkamp freut man sich: Corona-Inzidenz nur noch über 500

Espelkamp hofft auf die Impfquote – die Stadt setzt auf Aufklärungsmaßnahmen, um die Inzidenz zu senken. (Symbolbild)

David Ebener

Espelkamp. Die Inzidenz im Kreis Minden-Lübbecke ist mit einem Inzidenz-Wert von 141,2 nicht außergewöhnlich hoch, der genaue Blick zeigt aber: Der Corona-Hotspot Espelkamp reißt die Zahlen in die Höhe. Was der Kreis jetzt dagegen tun will.

"Oh, sind die wieder so niedrig?" reagiert Kreissprecherin Sabine Ohnesorge erfreut auf den neuen Inzidenzwert – bei einer Inzidenz von 556,8 (Donnerstag, 14. Oktober) ist die Freude nur schwer nachvollziehbar. Ein Blick auf die Entwic