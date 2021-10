Sascha In der Stroth (links) ist nicht mehr Trainer beim SC Herringhausen.

Archiv/Stefan Gelhot

Herringhausen. Sascha In der Stroth ist nicht mehr Trainer beim SC Herringhausen. Obmann Wolfgang Bühning nennt Gründe für die Trennung, die das Ende eines "Missverständnisses" markiert und den Vorstand schwer enttäuscht hat.

Im Februar schien die Welt noch in Ordnung beim SC Herringhausen. Trainer In der Stroth hatte offenbar einen "Vertrag auf Lebenszeit" mit dem Verein abgeschlossen. So zumindest war der Wortlaut in einer Mitteilung. Die war aber von In der S