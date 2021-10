Wucht des Aufpralls riss in Leckermühle dem Unfallwagen ein Rad ab

Der Aufprall des Renaults gegen die Leitplanke erfolgte seitlich – nachdem der Wagen die Gegenfahrbahn überquert hatte.

Heinz-Jürgen Reiß

Leckermühle. Am Dienstag gegen 10.35 Uhr kam es in Bohmte-Leckermühle auf der Osnabrücker Straße in Höhe der Kanalbrücke zu einem Verkehrsunfall. Dabei entstand beträchtlicher Sachschaden, verletzt wurde zum Glück niemand.

Ein mit drei jungen Frauen besetzter Renault, der von einer 18-jährigen Fahrerin gesteuert wurde, war von Bohmte aus kommend auf der B 51 in Richtung Leckermühle unterwegs gewesen. Aus bisher ungeklärter Ursache, so die Polizei, geriet der