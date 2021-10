Die Meyerhöfener Straße, die von Hunteburg nach Bohmte führt, ist derzeit gesperrt. Die Fahrbahn wird geflickt.

Karin Kemper

Hunteburg. Die Meyerhöfener Straße (L80), die von Hunteburg nach Bohmte führt, ist derzeit gesperrt. Nur Anlieger können noch ihre Grundstücke erreichen.

Wer von Bohmte auf dem Weg nach Hunteburg ist und die Meyerhöfener Straße wie gewohnt benutzen will, steht derzeit vor einem Sperrschild. Das gilt sowohl an der Bundesstraße 51 als auch an der Reininger Straße in Hunteburg. Anlieger wissen