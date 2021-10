Bohmter Handballdamen beim Verfolger in Schüttorf gefordert

Ein Auswärtsspieltag wartet auf die Bohmter Handballteams (Archivfoto)

Helge Holz

Bohmte. Spitzenspiel in der Handball-Landesklasse: Die Damen des TV 01 Bohmte gastieren beim Verfolger FC Schüttorf II. Die Bohmter Teams in den Regionsligen treten ebenfalls auswärts an.

Frauen-LandesklasseFC Schüttorf II – TV Bohmte (Samstag, 19.30 Uhr, Jahnsporthalle): Bohmte will mit einem weiteren Sieg die Führung in der Tabelle verteidigen. Trainer Ansgar Wecks ist zuversichtlich, dass er mit seiner Sieben auch in