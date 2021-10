Schlepper gerät in Hüde auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Auto

Nach dem Zusammenprall mit dem Ackerschlepper schleuderte das Auto in den Straßengraben.

NWM-TV

Hüde. Auf einer Landstraße in Hüde am Dümmer ist es am Montagabend gegen 20.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto kollidierte mit einem Ackerschlepper.

Dabei wurden die Beifahrerin und der Fahrer des VW Polo schwer verletzt. Wie die Polizei Diepholz mitteilt, geriet der 66-jähriger Fahrer eines landwirtschaftlichen Zuges auf der Düversbrucher Straße in einer Rechtskurve nach links in den G