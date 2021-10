Am Sonntag "Nachtstücke" in der Arenshorster St.-Johanns-Kirche

Schauplatz der Konzerte ist die St.-Johannis-Kirche Arenshorst (Archivfoto).

Helge Holz

Arenshorst. In der Saison 2021/2022 gibt es wieder die Arenshorster Konzertreihe des Kulturrings Bohmte. Den Auftakt macht am Sonntag, 10. Oktober, um 18. 30 Uhr das Duo Amaris in der Kirche St. Johannis.

Die vergangenen Konzertsaison musste coronabedingt komplett abgesagt werden. Doch jetzt kann der Kulturring wieder ein Programm anbieten. "Das Publikum ist unter der bestehenden 3G-Regelung sowie der Abstands- und notwendigen Maskenpflicht