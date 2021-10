Im Kreise der Familie (auf dem Foto die Urenkelkinder) feierten Agnes und Peter-Johann Ostendorf (sitzend) Diamantene Hochzeit. Glückwünsche überbrachte auch der stellvertretende Ortsbürgermeister von Hunteburg, Martin Schütz (rechts.).

Heidrun Mühlke

Hunteburg. 60 Jahre lang sind sie ein glückliches Paar. Jetzt feierten Peter-Johann und Agnes Ostendorf das Fest der diamantenen Hochzeit. Am 3. Oktober 1961 gab sich das Jubelpaar in Hannover das Ja-Wort. Später führte der Weg das Paar dann nach Hunteburg.

Peter-Johann Ostendorf erblickte am 27. September 1942 als eines von sechs Geschwistern in Stettin das Licht der Welt. Seine Kindheit war geprägt von Umzügen in verschiedene Orte. 1948 flüchtete die Familie in den Westen nach Wenden. Schwie