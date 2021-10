Ein mobiles mit Luftfiltergerät in einer Schulklasse. In der Gemeinde Bohmte werden nun solche Geräte angeschafft (Symbolfoto).

dpa/Sven Hoppe

Bohmte. Klassenräume in Schulen in Bohmte und Hunteburg werden mit mobilen Luftfiltergeräten ausgestattet. Der Gemeinderat hat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend in der Gemeinschaftshalle Stirpe-Oelingen für diesen Zeck außerplanmäßige Ausgaben beschlossen.

Hintergrund ist die Corona-Pandemie. Räume, in deenn sich viele Menschen aufhalten, müssen regelmäßig gelüftet werden. So soll verhindert werden, dass sich zu viele Aerosole, die eventuell das Virus verbreiten, in der Luft befinden. Und das