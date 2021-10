Welche Hallenbäder in der Region können Wittlager Bürger nutzen?

Der Eingangsbereich des Hallenbads Bohmte. Die Sanierungsarbeiten im Inneren dauern länger als geplant (Archivfoto).

Karin Kemper

Altkreis Wittlage. Die Hallenbäder in Bohmte und Lintorf werden saniert. Das heißt, im Wittlager Land steht in den kommenden Monaten kein Bad zur Verfügung. Welche Alternativen in der Region können Bürger aus dem Altkreis nutzen?

Die Gemeinde Bohmte saniert gegenwärtig das Hallenbad an der Jahnstraße. Der Löwenanteil der Investitionen betrifft den Ersatz der rund 20 Jahre alten Belüftungsanlage, die Modernisierung der Elektroinstallationen und den vorbeuge