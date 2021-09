Moderner Unterricht: Der Einsatz digitaler Medien verändert den Schulalltag (Symbolfoto).

Bohmte. Die Oberschule Bohmte darf seit Dienstag das Siegel "Digitale Schule" tragen. Die Auszeichnung fand am Nachmittag statt – online in einer digitalen Veranstaltung. Wer verleiht das Siegel und was bedeutet das für Schüler, Eltern und Kollegium?

Die „Digitalen Schulen“ stehen unter der Schirmherrschaft der Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär. Das Projekt geht auf die Initiative "MINT Zukunft schaffen!" und Partnern wie der Gesellschaft für Informatik, der Dienstleistungsge