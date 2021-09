Nur Rechtsabbiegen am Ärztehaus in Bohmte – funktioniert das?

Dort, wo in Bohmte die Raiffeisenstraße in die Bremer Straße mündet, darf jetzt versuchsweise nur noch rechts abgebogen werden.

Karin Kemper

Bohmte. Das neue Ärztehaus an der Bremer Straße bringt mehr Verkehr in das Areal. Um Gefahren zu entschärfen, wurde in der Raiffeisenstraße nun versuchsweise ein Rechts-Abbiege-Gebot eingerichtet. Verträgt die Straße das?

Die Überlegungen, wie die Verkehrssituation am besten gelöst werden könnte, begannen bereits, bevor das Ärztehaus an der Bremer Straße 37 Ende Juli in Betrieb genommen wurde. Den Beteiligten war klar, dass es dann zu einem e